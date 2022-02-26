Китайское посольство в Киеве призвало граждан избегать споров с украинцами

Посольство КНР на Украине призвало граждан Китая избегать споров с украинцами на определенные темы. Об этом сообщает РИА «Новости».

О каких темах идет речь, не уточняется. В дипмиссии посоветовали гражданам «уделить большое внимание дружескому общению» с украинцами и решать проблему дружелюбно и бесконфликтно.

Дипмиссия также призвала китайских граждан не приближаться к военным объектам и вооруженным людям, а также не снимать какие-либо боевые действия.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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