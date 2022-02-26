ЕС ввел санкции против Путина, Лаврова и российских чиновников

Евросоюз ввел санкции в отношении 98 российских чиновников и силовиков, включая президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Соответствующие нормативные акты были опубликованы на сайте ЕС, сообщает ТАСС.

«Ввиду серьезности ситуации Совет считает, что члены Совета национальной безопасности, которые поддержали немедленное признание Россией двух самопровозглашенных республик Донецкой и Луганской, должны быть добавлены в список физических, юридических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры», — говорится в документе.

Помимо этого, ЕС официально ввел санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Также ограничительные меры ЕС будут введены в отношении членов Госдумы, которые участвовали в ратификации решения правительства касательно Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой Народной Республикой и Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой.

Кроме того, в санкционный список вошел ряд оборонных предприятий России, в том числе концерны «Калашников», «Алмаз-антей» и «Сириус», передает РИА «Новости».

Соглашения были подписаны 21 февраля в Москве. 22 февраля парламенты ДНР и ЛНР одобрили закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией.