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Зеленский предупредил соотечественников о «тяжелой ночи»

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Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что ночь будет тяжелой — в ближайшие часы Россия предпримет «штурм» Киева и призвал соотечественников «выстоять» этой ночью. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы понимаем, что всех нас ждет... Под ударом многие города нашей страны... Особое внимание — Киеву. Нельзя потерять столицу.», — сказал он.

25 февраля Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров. До этого депутаты Верховной рады коллективно призвали украинского президента «незамедлительно» начать переговоры с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В этот день Зеленский ввел военное положение на всей территории Украины.

Вскоре Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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