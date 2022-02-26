Канада вводит санкции против Путина и Лаврова

Канада вводит санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова из-за эскалации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо в телеобращении, передает РИА «Новости».

«Канада объявляет наш третий набор суровых скоординированных санкций. Во-первых, мы введем санкции против президента Путина и других архитекторов этой варварской войны», — сказал канадский премьер.

Среди названных им лиц был также глава российского МИД Сергей Лавров. Помимо этого, подчеркнул Трюдо, Канада выступает за отключение России от системы платежей SWIFT – «критической части глобальной банковской системы».

Кроме того, канадские власти введут ограничительные меры в отношении руководства Белоруссии за приписываемую ему помощь «российскому вторжению» на Украину, добавил он. Санкции коснутся 57 человек.

В пятницу правительство Великобритании ввело санкции против Путина и Лаврова в свете российской операции на Украине. Позднее об аналогичном шаге объявили в США.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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