Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Жители Финляндии провоцируют российских лыжников в Лахти 02:11
Китайское посольство в Киеве призвало граждан избегать споров с украинцами 02:03
ЕС ввел санкции против Путина, Лаврова и российских чиновников 02:01
Источник: Ракицкий расторг контракт с «Зенитом» 01:50
ЕС отказался от соглашения об упрощении визового режима с Россией 01:41
Нуланд: США не будут отправлять Киеву оружие, с помощью которого можно «напасть... 01:40
Исмаилов победил Дуродолу единогласным решением судей 01:31
Зеленский предупредил соотечественников о «тяжелой ночи» 01:30
Украинский министр обратился к главе Apple с просьбой отключить россиян от... 01:15
Норвегия не собирается вводить дополнительные санкции в адрес российских лыжников 01:10

Канада вводит санкции против Путина и Лаврова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jens Meyer/AP

Канада вводит санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова из-за эскалации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо в телеобращении, передает РИА «Новости».

«Канада объявляет наш третий набор суровых скоординированных санкций. Во-первых, мы введем санкции против президента Путина и других архитекторов этой варварской войны», — сказал канадский премьер.

Среди названных им лиц был также глава российского МИД Сергей Лавров. Помимо этого, подчеркнул Трюдо, Канада выступает за отключение России от системы платежей SWIFT – «критической части глобальной банковской системы».

Кроме того, канадские власти введут ограничительные меры в отношении руководства Белоруссии за приписываемую ему помощь «российскому вторжению» на Украину, добавил он. Санкции коснутся 57 человек.

В пятницу правительство Великобритании ввело санкции против Путина и Лаврова в свете российской операции на Украине. Позднее об аналогичном шаге объявили в США.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть