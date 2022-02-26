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В Белом доме в будущем допускают возможность контактов Байдена и Путина

Псаки: США допускают возможность контактов Байдена и Путина, но не сейчас

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Tom Brenner/Reuters

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что .США не исключают в будущем возможность проведения контактов между американским и российским президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, однако, сейчас неподходящий момент для этого. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

«Сейчас не подходящий для этого момент. Я не буду говорить «никогда»... Но они [Россия] активно развивают наступление на Украину, на ее столицу, хотят свергнуть власть. Это не тот момент, когда президент Байден мог бы проводить дипломатические контакты с президентом Путиным», — сказала Псаки.

Ранее Байден выразил мнение, что в настоящее время отношения Соединенных Штатов и России переживают «полный разрыв».

Вскоре в Белом объявили о введении санкций против Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также заявили о возможным переходе Киева под контроль России.

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