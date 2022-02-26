Белый дом не исключает введения санкций против энергетики России

Соединенные Штаты не исключают введения санкций против энергетического сектора России из-за эскалации кризиса на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

«Хотела бы подчеркнуть, что возможность введения санкций против энергетического сектора остается. Мы рассматриваем разные варианты», — сказала представитель Белого дома, добавляя при этом, что вводимые ограничительные меры должны «нанести ущерб экономике России, а не США», и это «ключевой баланс», которого Вашингтон стремится достичь.

Псаки также подтвердила, что США введут санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и представителей российского Совета безопасности. По ее словам, ограничительные меры будут приняты вслед за аналогичными решениями Евросоюза.

В пятницу правительство Великобритании ввело санкции против Путина и Лаврова в свете российской операции на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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