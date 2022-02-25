В Белом доме объявили о введении санкций против Путина и Лаврова

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США введут санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и представителей российского Совета безопасности. Об этом она сказала во время брифинга, трансляция которого велась в Twitter.

По ее словам, ограничительные меры будут приняты вслед за аналогичными решениями Евросоюза.

«США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности», — заявила Псаки.

В пятницу правительство Великобритании ввело санкции против Путина и Лаврова в свете российской операции на Украине.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что лидеры стран G7 — «группы семи» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты, Франция, Япония) — договорились о введении пакета «разрушительных» санкций против России из-за спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.