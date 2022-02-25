Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Минобороны РФ опровергло сообщения о взломе хакерами Anonymоus сайта ведомства 00:46
Вылет «Зенита» из Испании был отложен на несколько часов 00:36
Российские войска вошли в украинский Мелитополь 00:32
FT: Зеленский попросил премьера Израиля выступить посредником в переговорах... 00:31
США ищут возможности продолжить оказание помощи Украине 00:20
Каррера назвал преимущество «Лейпцига» перед «Спартаком» 00:20
Захарова: Россия близка к «точке невозврата» в отношениях с США и Западом 00:18
WBC не будет признавать и утверждать бои в России 00:05
В Сербии выразили готовность принять домашний матч «Спартака»... 25.02.2022, 23:51
Захарова: санкции в отношении Путина и Лаврова – свидетельство... 25.02.2022, 23:48

В Белом доме объявили о введении санкций против Путина и Лаврова

Псаки подтвердила, что США введут санкции в отношении Путина и Лаврова

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США введут санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и представителей российского Совета безопасности. Об этом она сказала во время брифинга, трансляция которого велась в Twitter.

По ее словам, ограничительные меры будут приняты вслед за аналогичными решениями Евросоюза.

«США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности», — заявила Псаки.

В пятницу правительство Великобритании ввело санкции против Путина и Лаврова в свете российской операции на Украине.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что лидеры стран G7 — «группы семи» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты, Франция, Япония) — договорились о введении пакета «разрушительных» санкций против России из-за спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть