Боррель рассказал о возможности введения третьего пакета санкций против России

Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие дни не стоит ждать принятия третьего пакета санкций в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Недавно Боррель заявил, что ЕС решил ввести санкционные меры против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

До этого глава европейской дипломатии сообщил, что совет глав МИД стран ЕС утвердил второй пакет персональных и экономических санкций против России.

В пятницу правительство Великобритании ввело санкции против Путина и Лаврова в свете российской операции на Украине.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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