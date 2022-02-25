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США собираются ввести санкции против Путина

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Администрация США в пятницу, 25 февраля, намерена ввести санкции против президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

В этот же день правительство Великобритании ввело санкции против Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в свете российской операции на Украине.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что лидеры стран G7 — «группы семи» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты, Франция, Япония) — договорились о введении пакета «разрушительных» санкций против России из-за спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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