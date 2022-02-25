Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
«Газета.Ru» и «Лента.ру» подверглись мощной DDoS-атаке 23:05
В Финляндии сообщают о поступающих угрозах в адрес российских лыжников 23:05
Захарова: ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов в Великобритании 23:03
Президент Эстонии Карис заявил, что санкции против РФ ударят по ЕС 22:51
США собираются ввести санкции против Путина 22:49
Постпред РФ при ЕС Чижов допустил в будущем появление на Украине нового... 22:43
FIS запретила гимн и флаг России на лыжных соревнованиях 22:41
Лукашенко: Запад отвел военных дальше от границы с Белоруссией 22:39
Израильского посла вызвали в МИД России 22:33
Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова 22:29

ЮНИСЕФ: Талибы* собираются разрешить девочкам учиться в школах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
WANA (West Asia News Agency) via Reuters

«Талибан» (организация запрещена в России) демонстрирует готовность разрешить девочкам вернуться в школу. Об этом заявил глава Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ - Кэтрин Рассел, сообщает The Globe and Mile.

«Талибы дали нам понять, что у них есть такое намерение, и мы надеемся, что это произойдет», — сказала Рассел.

По ее словам, афганские девочки могут вернуться в школы уже 21 марта, однако представитель ООН не исключила, что этому могут помешать различные обстоятельства и условия.

После прихода к власти в Афганистане боевиков движения «Талибан», девочкам после седьмого класса фактически запрещено ходить в школы. Возврат образования для девочек является одним из ключевых требований к режиму талибов со стороны международного сообщества.

Ранее «Талибан» впервые после прихода к власти назначил женщин на руководящие должности — в роддом и гинекологическую клинику.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть