Зеленский обсудил с Байденом усиление санкций

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что поговорил с президентом США Джо Байденом и они обсудили «усиление санкций, конкретную оборонную поддержку и антивоенную коалицию».

«Благодарен США за мощную поддержку Украине!» — заявил Зеленский.

Ранее Байден объявил о введении новых санкций и экспортных ограничений против России на фоне спецоперации по защите Донбасса. Он сказал, что Соединенные Штаты совместно с партнерами по G7 ограничат возможности России «вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики».

Зеленский призвал «Бухарестскую девятку» создать антивоенную коалицию и ввести санкции против РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Также он призвал европейских лидеров поддержать Украину и санкции в отношении Москвы с наложением эмбарго на торговлю нефтью и газом.