Песков оценил реакцию Киева на предложение провести переговоры в Минске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления российской и украинской стороны о переговорах по ситуации в Донбассе.

Он напомнил, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление о готовности провести переговоры, в ходе которых будет обсуждаться нейтральный статус Украины. В свою очередь президент РФ Владимир Путин предложил поручить такие переговоры Минску, о чем проинформировали и украинскую сторону. Путин созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который заверил, что Минск организует встречу делегаций и обеспечит их безопасность.

«Это было очень важное условие для решения кризиса, о котором говорил президент Путин и которое, собственно, было в основе той цели, которая преследуется в ходе этой спецоперации [в Донбассе]», — заявил Песков.

Однако Киев в ответ на эту идею предложил для переговоров Варшаву, а затем и вовсе ушел со связи и взяли паузу, которая затянулась, подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, в это время в крупных городах, в том числе и в Киеве, «националистические элементы» осуществляют развертывание систем залпового огня. Представитель Кремля назвал эту ситуацию чрезвычайно опасной.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.