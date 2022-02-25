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Песков оценил реакцию Киева на предложение провести переговоры в Минске

Песков: в ответ на предложение Москвы о переговорах в Минске Киев взял паузу и прервал связь

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления российской и украинской стороны о переговорах по ситуации в Донбассе.

Он напомнил, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление о готовности провести переговоры, в ходе которых будет обсуждаться нейтральный статус Украины. В свою очередь президент РФ Владимир Путин предложил поручить такие переговоры Минску, о чем проинформировали и украинскую сторону. Путин созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который заверил, что Минск организует встречу делегаций и обеспечит их безопасность.

«Это было очень важное условие для решения кризиса, о котором говорил президент Путин и которое, собственно, было в основе той цели, которая преследуется в ходе этой спецоперации [в Донбассе]», — заявил Песков.

Однако Киев в ответ на эту идею предложил для переговоров Варшаву, а затем и вовсе ушел со связи и взяли паузу, которая затянулась, подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, в это время в крупных городах, в том числе и в Киеве, «националистические элементы» осуществляют развертывание систем залпового огня. Представитель Кремля назвал эту ситуацию чрезвычайно опасной.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

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Операция на Украине
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