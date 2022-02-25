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Россию решили исключить из Совета Европы

Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства РФ в организации

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Комитет министров Совета Европы решил запустить процедуру приостановки членства России в организации. Об этом политик написал в своем Twitter.

«Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы», — заявил он.

По словам Моравецкого, в ближайшее время будет принято окончательное решение по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что члены Палаты представителей Конгресса США обсуждают резолюцию с призывом исключить РФ из Совета Безопасности ООН за военную операцию в Донбассе.

Как отмечает издание Axiоs, подобного рода исключение невозможно. Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы. То есть, законодатели выражают свою позицию по тем или иным вопросам, и исполнительная ветвь власти может проигнорировать подобные документы.

Автором инициативы выступила член комитета по иностранным делам нижней палаты Клаудиа Тенни. Документ содержит в себе призыв к ООН о необходимости «предпринять немедленные процессуальные действия» и внести изменения в статью 23 своего устава для того, чтобы исключить Россию из списка постоянных членов Совбеза всемирной организации. В резолюции подчеркивается, что операция России на Украине и поддержка Донецкой и Луганской народных республик «представляют прямую угрозу международному миру и безопасности», а также «противоречат обязанностям и обязательствам России как постоянного члена СБ ООН». По данным портала, некоторые конгрессмены из обеих партий уже выразили поддержку инициативе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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