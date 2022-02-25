Россия передала Франции доказательства военных преступлений Киева в Донбассе

Посольство России передало МИД Франции доказательства преступлений против человечности и военных преступлений Киева в Донбассе, передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу дипмиссии.

В российской дипмиссии рассказали, что МИД Франции были переданы фотоматериалы, на которых засвидетельствованы военные преступления и преступления против человечности, совершенные руководством Украины на территории Донбасса.

В пресс-службе добавили, что эти материалы были отправлены в правозащитные организации и крупнейшие СМИ.

Ранее прокурор Международного уголовного суда заявил, что имеет полномочия и может начать расследование военных преступлений, включая акты геноцида и преступлений против человечества, совершенных на территории Украины с 2014 года.

Первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров, выступая в поддержку президента России Владимира Путина, призвал наказать виновных в пытках и многолетних обстрелах мирного населения Донецкой и Луганской республик, поощрении фашизма и геноциде собственного народа.