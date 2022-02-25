В Раде потребовали от Зеленского начать переговоры о прекращении огня

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявила, что президент страны Владимир Зеленский должен начать переговоры о прекращении огня. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

«Мы призываем все стороны вооруженного конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня, и мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдется», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

В партии указали, что ситуация требует от украинского лидера проявлять большую настойчивость в организации таких переговоров, в том числе и с привлечением международных посредников.

В «Оппозиционной платформе» также выразили готовность «оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе».

«Сегодня, мы уверены, миллионы украинцев по-новому смогут оценить те мотивы и чувства, которые двигали нами, когда мы боролись за прекращение огня и установление мира в Донбассе, что так и не было сделано из-за отсутствия у власти политической воли», — отмечается в заявлении.

Недавно ОПЗЖ призвала руководство Украины во главе с Зеленским уйти в отставку.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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