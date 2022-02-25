Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Финляндия может отказаться от участия в «Евровидении» из-за России 17:06
В ДНР назвали количество жертв конфликта в Донбассе 17:04
FIS отменила все этапы Кубка мира в России 17:02
Польша закрывает небо для российских авиакомпаний 17:01
В Амазонии обнаружили подземную лягушку с носом как у тапира 16:58
Отключение РФ от SWIFT не вошло в список санкций против России 16:58
Россия передала Франции доказательства военных преступлений Киева в Донбассе 16:56
Чехия остановила выдачу вида на жительство россиянам 16:48
Автомобиль вылетел в реку после ДТП в Горно-Алтайске 16:47
В «Спартаке» отреагировали на решение УЕФА перенести домашний матч ЛЕ... 16:45

В Раде потребовали от Зеленского начать переговоры о прекращении огня

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвала Зеленского начать переговоры о прекращении огня

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявила, что президент страны Владимир Зеленский должен начать переговоры о прекращении огня. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

«Мы призываем все стороны вооруженного конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня, и мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдется», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

В партии указали, что ситуация требует от украинского лидера проявлять большую настойчивость в организации таких переговоров, в том числе и с привлечением международных посредников.

В «Оппозиционной платформе» также выразили готовность «оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе».

«Сегодня, мы уверены, миллионы украинцев по-новому смогут оценить те мотивы и чувства, которые двигали нами, когда мы боролись за прекращение огня и установление мира в Донбассе, что так и не было сделано из-за отсутствия у власти политической воли», — отмечается в заявлении.

Недавно ОПЗЖ призвала руководство Украины во главе с Зеленским уйти в отставку.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть