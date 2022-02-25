Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Обсуждено развитие ситуации в связи с проведением специальной военной операции с целью защиты мирных жителей Донбасса, а также осуществления демилитаризации и денацификации Украины», — говорится в публикации.

Там отметили, что президент Узбекистана выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий.

Кроме прочего, в рамках разговора президентов также были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-узбекского стратегического партнерства с акцентом на реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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