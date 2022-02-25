Кличко объявил о начале обороны Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о напряженной ситуации в украинской столице. По его словам, город «вступил в фазу обороны», передает ТАСС.

Он призвал жителей Оболонского района города оставаться дома или в укрытиях и выходить только по окончании сигнала воздушной тревоги. Мэр посоветовал горожанам запастись водой, едой и товарами первой необходимости.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия не будет наносить удары по жилым домам Киева.

Днем ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога и введен комендантский час. Кличко предупредил, что запрещено передвигаться по городу в ночное время и покидать столицу без ограничений.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украинские власти ввели в стране военное положение. Из столицы стали уезжать местные жители.