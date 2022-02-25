Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В ДНР назвали количество жертв конфликта в Донбассе 17:04
FIS отменила все этапы Кубка мира в России 17:02
Польша закрывает небо для российских авиакомпаний 17:01
В Амазонии обнаружили подземную лягушку с носом как у тапира 16:58
Отключение РФ от SWIFT не вошло в список санкций против России 16:58
Россия передала Франции доказательства военных преступлений Киева в Донбассе 16:56
В Раде потребовали от Зеленского начать переговоры о прекращении огня 16:52
Чехия остановила выдачу вида на жительство россиянам 16:48
Автомобиль вылетел в реку после ДТП в Горно-Алтайске 16:47
В «Спартаке» отреагировали на решение УЕФА перенести домашний матч ЛЕ... 16:45

Кличко объявил о начале обороны Киева

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о напряженной ситуации в украинской столице. По его словам, город «вступил в фазу обороны», передает ТАСС.

Он призвал жителей Оболонского района города оставаться дома или в укрытиях и выходить только по окончании сигнала воздушной тревоги. Мэр посоветовал горожанам запастись водой, едой и товарами первой необходимости.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия не будет наносить удары по жилым домам Киева.

Днем ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога и введен комендантский час. Кличко предупредил, что запрещено передвигаться по городу в ночное время и покидать столицу без ограничений.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украинские власти ввели в стране военное положение. Из столицы стали уезжать местные жители.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть