Папа Римский посетил российское посольство в Ватикане с экстренным визитом

Папа Римский Франциск 25 февраля вопреки протоколу лично прибыл в посольство России в Ватикане, расположенное в Риме, чтобы выразить озабоченность в связи с проведением военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает Irish Examiner.

«Папы обычно принимают послов и глав государств в Ватикане, и дипломатический протокол требует, чтобы министр иностранных дел Ватикана вызвал к себе посла», — отмечает издание.

Официальный представитель Ватикана Маттео Бруни подтвердил визит, сказав, что Папа пробыл в посольстве около получаса, однако содержание его разговора с послом не сообщил.

«Пресс-служба Святого Престола подтверждает, что Папа отправился в российское посольство к Святому Престолу на Виа делла Кончилиационе, чтобы явно выразить свою озабоченность», — приводит издание слова Бруни.

Перед этим Франциск отменил свой визит во Флоренцию, запланированный на воскресенье, поскольку врачи запретили ему участие в мероприятиях из-за воспаления седалищного нерва и прописали отдых.

Ранее Папа Римский Франциск предостерег от «войны в степях Восточной Европы». Он выразил сожаление, что человечество, достигшее успехов в науке, философии и других сферах, отступает назад в вопросах мира, предпочитая ему войны.