Путин и Асад обсудили тему операции России в Донбассе

Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили тематику сирийского урегулирования и ряд двусторонних вопросов, а также коснулись проводимой Россией операции в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, лидеры обсудили тематику продвижения политического процесса в рамках Астанинского формата для обеспечения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Также были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Асад коснулся в разговоре и специальной военной операции, которую Россия проводит для защиты населения Донбасса. Сирийский лидер выразил решительную поддержку России и осудил дестабилизирующую политику США и НАТО, которая привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке, уточняется в сообщении.

Путин поблагодарил Асада за его позицию и поделился оценками развития ситуации в контексте принятых и реализуемых Россией решений.

Ранее замглавы комитета Госдумы по обороне РФ Дмитрий Саблин заявил о том, что президент Сирии признает самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики, независимость которых ранее признала Россия.