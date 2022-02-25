Число запросивших убежище в Великобритании достигло максимума за 20 лет

Количество заявлений, поданных в правительство Великобритании с просьбой о предоставлении убежища, достигло в 2021 году двадцатилетнего максимума и превысило 48,4 тыс. заявлений, касающихся более 56 тыс. человек, сообщает The National News.

По данным издания, это на 63% больше, чем в 2020 году и является максимумом с 2003 года. При этом к концу 2021 года предварительного одобрения ожидали почти 90 тыс. дел, что в 12 раз больше, чем в 2011 году.

«Эти цифры показывают, что система предоставления убежища пытается справиться с ситуацией, когда все больше людей оказываются в подвешенном состоянии», — приводит издание слова представителя аналитического центра Института исследований государственной политики Марли Моррис.

При этом она подчеркнула, что в связи с продолжающимся гуманитарным кризисом в Афганистане и «вторжением России в Украину» Великобритания «обязана расширить свои усилия по приему беженцев, спасающихся от войны и преследований».

«Правительство должно разработать план гуманитарного реагирования на войну в Украине, расширить программы переселения и вложить средства в систему предоставления убежища, сделать ее быстрее и эффективнее», — считает Моррис.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов предоставить убежище для руководства Украины в связи с текущей ситуацией в республике. «Конечно, мы предоставим всю поддержку», — сказал британский премьер.