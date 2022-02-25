Премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь, как договаривался

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не вышел с ним на связь 1,5 часа назад, хотя была договоренность созвониться. Об этом сообщает РИА «Новости».

Драги отметил, что накануне вечером, 24 февраля, он и Зеленский приняли участие во внеочередном Европейском Совете. По словам премьера, украинский президент укрылся в какой-то части Киева и завил, что он и его семья являются целью вооруженных сил России.

Драги подчеркнул, что это заявление глубоко поразило всех участников Евросовета.

«Сегодня утром он нашел меня, и мы договорились провести телефонный разговор в 9.30 (11.30 мск), но разговор оказалось невозможно провести, Зеленский был более недоступен», — сказал итальянский премьер.

Ранее 25 февраля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский все еще находится в Киеве.

«Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа», — сказал Подоляк.