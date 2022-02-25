В офисе Зеленского второй раз за день заявили, что Киев готов к переговорам с Россией

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк спустя два часа вновь заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, если готова Москва, передает Reuters.

«Если переговоры возможны, их необходимо провести. Если в Москве говорят, что хотят вести переговоры, в том числе по поводу нейтрального статуса [Украины], мы этого не боимся. Мы можем обсуждать и эти вопросы, — сказал политик.

Подоляк подчеркнул, что готовность украинских властей к диалогу — это стремление к миру.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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