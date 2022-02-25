Бывший канцлер Германии Меркель отреагировала на ситуацию с Украиной

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на военную операцию России на Украине. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, агрессивная война со стороны России знаменует собой глубокий переломный момент в истории Европы после окончания холодной войны. Меркель «решительно осудила» действия Москвы и назвала их нарушением международного права.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, где призвал Россию к переговорам о прекращении военных действий. По его словам, чем раньше начнутся переговоры, тем меньшими будут потери самой России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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