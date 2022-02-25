«Талибан»* призвал Россию и Украину к миру

«Талибан» (организация запрещена в России) пристально следит за военным конфликтом между Россией и Украиной и призывает стороны к диалогу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Афганистана.

В сообщении говорится, что талибы внимательно следят за ситуацией на Украине и выражают обеспокоенность из-за возможных жертв среди мирного населения. Власти Афганистана призвали враждующие стороны решить конфликт при помощи диалога и мирными средствами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, где призвал Россию к переговорам о прекращении военных действий. По его словам, чем раньше начнутся переговоры, тем меньшими будут потери самой России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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