Франция пообещала помочь Зеленскому при угрозе его безопасности

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сделал заявление, что при необходимости Франция поможет президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности, передает РИА «Новости»

«Безопасность ... Зеленского является центральным элементом происходящего, и мы в состоянии помочь ему в случае необходимости», — заявил политик.

Отвечая на вопрос, подразумевает ли это вывоз Зеленского с территории Украины, Ле Дриан сказал, что меры будут предприниматься по необходимости.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова предоставить убежище для руководства Украины в связи с текущей ситуацией.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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