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В Совфеде упрекнули Британию за то, что она до сих пор «живет в XIX веке»

Сенатор Джабаров: Британия считает себя великой империей, стремящейся уничтожить экономику РФ

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Великобритания до сих пор считает себя великой империей, заявляя об экономическом давлении на Россию. Об этом написал в своем Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«МИД Великобритании заявил, что не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена. Похоже, в Лондоне живут по календарю XIX века, во времена великой Британской империи», — высказался сенатор.

Он призвал Лондон «очнуться» и понять, что сейчас XXI век.

«Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!» — вспомнил Джабаров басню Ивана Крылова.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не успокоится до тех пор, пока не разрушит экономику России, а суверенитет и территориальная целостность Украины не будут восстановлены.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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Военная операция в Донбассе
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