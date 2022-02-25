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Украинское консульство в Новосибирске отменило прием посетителей

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Консульство Украины в Новосибирске прием посетителей в связи с событиями в Украине, сообщает ТАСС.

«На данный момент у нас консульский прием отменен. Да, конечно, обращений стало больше, лично приходили, звонят, мы всех успокаиваем, поддерживаем», — заявили в украинском консульстве.

Уточняется, что украинские консульства в Новосибирске и Екатеринбурге работали в штатном режиме еще вчера, 24 февраля.

Другие консульства Украины в России — в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге — не дают четкого ответа о режиме работы.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что посольству Украины в России ничего не угрожало и не угрожает, а украинские дипломаты также находятся в безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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