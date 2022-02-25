Премьер Австралии раскритиковал Китай за отказ от санкций против России

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон раскритиковал власти Китая за отказ присоединиться к санкциям в отношении Российской Федерации и ограничить торговлю с Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление главы австралийского правительства.

По словам Моррисона, действия Китая, «ослабившего ограничения на торговлю российской пшеницей» неприемлемы. Он напомнил, что Австралия вместе с Великобританией, США, Японией и странами Европы делает шаги, направленные на то, чтобы отрезать Россию от остального мира.

«А китайское правительство смягчает торговые ограничения для России. Это просто неприемлемо», — заключил Моррисон.

Ранее в МИД России заявили, что санкции и первичный пакет рестриктивных мер против России носят нелегитимный и необоснованный характер.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.