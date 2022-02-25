На Украине появится ставка верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в стране ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства в ночь на пятницу.

«Для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами <...>, постановляю образовать ставку верховного главнокомандующего», — следует из текста указа.

Председателем ставки верховного главнокомандующего стал президент Зеленский, а его координатором секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Подписанный указ постановляет прекратить осуществление деятельности военного кабинета СНБО и его рабочего органа, созданного в феврале 2015.

Документ не содержит информации о том, в каком именно городе будет оборудована ставка верховного главнокомандующего Украины и что она будет располагаться в Киеве. Указ содержит поручение о необходимости определить место базирования нового органа управления.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Зеленский опубликовал очередное видеообращение, в котором сообщил о том, что за последние сутки погибли 137 украинских военных и еще 316 получили ранения.