В Европе признали, что санкции против России обойдутся дорого

Бывший президент Европейской комиссии и бывший премьер-министр Италии Романо Проди заявил, что санкции против России могут обойтись очень дорого европейским странам, сообщает ТАСС.

«Я знаю, что санкции неизбежны, но я хотел бы обратить внимание на то, что их воздействие будет полностью асимметричным. Они дорого обойдутся Европе, в частности Италии и Германии. Они обойдутся гораздо дешевле Соединенным Штатам, которые так на них настаивают, но не имеют таких же торговых отношений с Россией, как у нас», — заявил Проди.

Он отметил, что выступает против решения остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

«Сейчас в условиях напряженности на европейских энергетических рынках было бы самое время держать этот канал открытым», — заявил Проди.

Ранее стало известно, что ЕС может включить Путина в черный список в рамках третьего пакета санкций.