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Группировка хакеров Anonymous объявила России «кибервойну»

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Хакеры из группировки Anonymous объявили России «кибервойну» в связи c событиями на Украине, сообщается в Twitter группировки.

«Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства», — указано в сообщении.

Кроме того, хакеры заявили, что берут на себя ответственность за кибер-атаку на российский телеканал RT. На данный момент, на русскоязычную версию сайта невозможно попасть.

По данным группировки, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ России якобы объявил критический уровень угрозы кибератак на различные информационные структуры.

Ранее украинские хакеры собрали почти $600 тысяч «для ВСУ».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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