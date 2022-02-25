Япония ввела новые санкции против России в связи с ситуацией на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

«Мы замораживаем выдачу виз гражданам РФ, замораживаем активы финансовых учреждений, ограничиваем экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором», — заявил Кисида.

Ранее лидеры G7 договорились о введении «разрушительных» санкций против России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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