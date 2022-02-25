США пообещали принять беженцев с Украины

Соединенные Штаты готовы принять беженцев с Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Мы готовы. Но мы, конечно, ожидаем, что многие, если не большинство, захотят поехать в Европу, в соседние страны. Так что мы также работаем с европейскими странами над тем, что им нужно, каковы их возможности», — заявила Псаки.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

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