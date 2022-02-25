Россия напомнила Канаде о праве ответить на санкции

Россия оставляет за собой право дать симметричный и ассиметричный ответ на санкции Канады, при этом сами рестрикции на Москву не окажут влияния. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«Западные санкции в данной ситуации совершенно бесполезны, они не окажут влияния на Россию и на разрешение более широкого кризиса в рамках евробезопасности», — объяснил он.

Дипломат подчеркнул, что Россия при этом воспринимает решение Канады с сожалением.

«Оставляем за собой право отреагировать как симметрично, так и асимметрично в том, что касается и персональных, и экономических санкций», — заключил он.

Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что Канада вводит дополнительные санкции против России из-за ситуации на Украине.

По его словам, санкции распространяются на 62 физлица и организации, включая представителей российской элиты и членов их семей. Также Канада аннулирует все экспортные разрешения, выданные ранее России.