Российского посла в Бельгии вызвали в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что вызвал в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе российского посла в Бельгии Александра Токовинина, сообщается в Twitter чиновника.

По словам Джоанэ, он довел до сведения российского дипломата позицию альянса по ситуации на Украине.

«Я изложил позицию НАТО: мы решительно осуждаем это ужасающее нападение. Действия России представляют серьезную угрозу для евроатлантической безопасности», — заявил Джоанэ.

Ранее в МИД России пообещали ответить на санкции Европейского союза.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.