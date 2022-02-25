В МИД России пообещали ответить на санкции ЕС

В МИД России заявили, что санкции и первичный пакет рестриктивных мер против России носят нелегитимный и необоснованный характер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С российской стороны был подчеркнут нелегитимный и необоснованный характер таких односторонних мер, которые способны лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию в российско-есовских отношениях. Партнеры были предупреждены о том, что подобная линия неизбежно встретит ответные шаги с российской стороны», — заявили в МИД.

Ранее в Великобритании заявили, что будут добиваться отключения России от SWIFT.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.