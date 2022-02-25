Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней из-за ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спикера Игоря Гросу.

«Решение о введении режима чрезвычайного положения на территории всей Молдавии на 60 дней поддержали 88 депутатов», — заявил Гросу.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в рамках режима ЧП в стране будет действовать специальный режим въезда и выезда, а также контроль воздушного пространства республики и специальный режим транспортировки товаров через территорию Молдавии.

В рамках внутренней политики, власти страны смогут легально запрещать любые массовые собрания, вводить цензуру и создавать военизированные группировки.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну объявил о закрытии воздушного пространства страны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.