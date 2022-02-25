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Дарига Назарбаева приняла решение сложить полномочия депутата мажилиса парламента Казахстана

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Kazakhstan's Presidential Press Service/AP

Бывшая председатель сената парламента приняла решение сложить полномочия депутата мажилиса (нижней палаты) республики Казахстан.

Назарбаева являлась депутатом мажилиса парламента VII созыва и членом комитета по экономической реформе и региональному развитию с 15 января 2021 года.

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности», — говорится в ее заявлении.

В настоящий момент Дарига Назарбаева занимается общественной деятельностью, возглавляет Фонд Нурсултана Назарбаева, а также является председателем попечительского совета объединения женских сил «Альянс женских сил Казахстана».

Как отмечается на личной странице депутата на сайте парламента, Даригой Назарбаевой за год работы были подготовлены поправки по 39 проектам законов. Всего было предложено 297 поправок в рассмотренные законопроекты, 163 из которых были приняты, а 43 поправки находятся в работе. Поправки направлены на обеспечение социально-экономического роста, повышение инвестиционной привлекательности государства, защиту малого и среднего бизнеса, развитие промышленности и торговой политики Казахстана. Также Назарбаева за время работы направила 25 писем в адрес правительства Казахстана с запросами по вопросам государственной политики.

За свою карьеру Дарига Назарбаева была депутатом мажилиса 3 раза. Первый в 2004 году по списку от республиканской партии «Асар». Назарбаева занималась вопросами социально-экономического развития, возглавляла комитет по социально-культурному развитию, была руководителем фракции партии в мажилисе. В 2015-2016 годах работала заместителем премьер-министра, также в этой должности курировала социальный блок.

В 2016 году Назарбаева перешла на работу в верхнюю палату парламента, где занималась вопросами международных отношений, обороны и безопасности, возглавляя соответствующий комитет. Спустя три года она стала председателем сената парламента, а затем сложила полномочия в 2020 году.

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