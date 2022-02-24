Сотрудники российских дипведомств на Украине вернулись в Россию

Сотрудники российских дипломатических ведомств на Украине, включая посольство в Киеве, ночью вернулись в Россию. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Да, все добрались. Ночью они пересекали границу. Из всех загранучреждений на территории Украины они выехали», — сказала Захарова, добавляя, что ранее общалась со временным поверенным российского посольства в Киеве, который рассказал о процессе эвакуации дипломатического персонала.

Ранее в посольстве России на Украине уточнили, что эвакуировали всех сотрудников, а имущество диппредставительства было вывезено до этого.

Позднее стало известно, что министерство иностранных дел Украины проводит эвакуацию сотрудников посольства в Москве, а также отзывает временного поверенного в делах страны в РФ Василия Покотило для консультаций по ситуации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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