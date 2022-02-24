Байден заявил о готовности США защищать «каждый метр земли НАТО»

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы защищать каждый метр земли НАТО. Трансляцию выступления президента по ситуации на Украине ведет в Twitter Белый дом.

«США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Нет сомнений в том, что каждый союзник по НАТО будет выполнять свои обязательства в рамках статьи 5 [Вашингтонского договора о коллективной обороне]», — сказал Байден.

При этом он подчеркнул, что США не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине, они не станут отправлять на Украину свои войска. По его словам, он разрешил отправку дополнительных войск США в Германию.

Байден также заявил, что Россия начала «жестокое нападение на украинский народ без повода, оправдания и необходимости».

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета безопасности РФ, что Байден заверил об отсутствии у НАТО стремлений принять Украину в ближайшее время.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что альянс не будет развертывать силы на Украине.