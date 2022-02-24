Newsweek: в США назвали срок «падения» Киева

Три американских чиновника заявили Newsweek — они ожидают, что столица Украины Киев будет захвачена приближающимися российскими войсками в течение нескольких дней, и вскоре после этого сопротивление страны будет нейтрализовано.

Аналогичное мнение выразил один бывший высокопоставленный офицер американской разведки, имевший «большой опыт работы с Россией».

«После того, как закончится авиация и артиллерия и начнется настоящая наземная война, я думаю, что Киев падет всего через несколько дней. Военные могут продержаться немного дольше... но это ненадолго», — сказал американский военный.

Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, согласился с оценкой США, что Киев может быть окружен «в течение 96 часов». При этом, по его словам, в Украине не верят, что правительство Зеленского рухнет. На вопрос, считает ли правительство, что сможет прорвать возможное российское окружение, источник сказал, что делать какие-то заключения «еще слишком рано».

Несколько часов назад стало известно, что власти Херсонской области Украины потеряли контроль над частью региона.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил командованию российских войск относиться с уважением к украинским солдатам и офицерам.