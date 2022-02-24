Захарова заявила, что опасно ориентироваться на реакцию Запада по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва не намерена ориентироваться на реакцию Запада на события на Украине, так как, среди прочего, западные страны не раз пытались вводить Россию в заблуждение. Об этом дипломат заявила в эфире «Первого канала».

«Суть одна: ориентироваться на их реакцию бесполезно и, мало того, вредоносно. Их задача одна, и мы прекрасно это понимаем», — сказала Захарова, добавив, что нынешняя реальность может отличаться от заявлений западных лидеров.

По мнению дипломата, санкции Запада против России были тщательно проработаны еще задолго до обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее Захарова заявила, что США «в хамской манере» отказали России в переговорах еще до начала операции на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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