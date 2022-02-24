В Литве ввели чрезвычайное положение

Литовский парламент ввел в стране режим чрезвычайного положения, утвердив декрет президента Гитанаса Науседы. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии законодательного собрания Литвы. Режим ввели «в связи с действиями» России, которые «угрожают первостепенным интересам национальной безопасности Литвы, надежному контролю и охране государственной границы».

Режим будет действовать до 10 марта. Согласно литовскому законодательству, такой режим вводится не дольше, чем на месяц, затем Сейм должен рассмотреть это решение снова.

Основные ограничения объявленного чрезвычайного положения затрагивают приграничную зону, где может применяться досмотр транспортных средств и багажа физических лиц на предмет обнаружения оружия, взрывчатых веществ, радиоактивных, отравляющих и других опасных материалов.

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