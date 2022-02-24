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В Литве ввели чрезвычайное положение

Литовский парламент утвердил решение президента о введении чрезвычайного положения до 10 марта

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Литовский парламент ввел в стране режим чрезвычайного положения, утвердив декрет президента Гитанаса Науседы. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии законодательного собрания Литвы. Режим ввели «в связи с действиями» России, которые «угрожают первостепенным интересам национальной безопасности Литвы, надежному контролю и охране государственной границы».

Режим будет действовать до 10 марта. Согласно литовскому законодательству, такой режим вводится не дольше, чем на месяц, затем Сейм должен рассмотреть это решение снова.

Основные ограничения объявленного чрезвычайного положения затрагивают приграничную зону, где может применяться досмотр транспортных средств и багажа физических лиц на предмет обнаружения оружия, взрывчатых веществ, радиоактивных, отравляющих и других опасных материалов.

Ранее Верховная рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о введении ЧП на Украине с 24 февраля на месяц.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Российский лидер заявил, что действия РФ — самозащита от создаваемых для страны угроз, и Россия не может просто наблюдать за происходящим.

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