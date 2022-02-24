Зеленский одновременно предложил вернуться на «путь мира» и вступить в ВСУ

Президент Владимир Зеленский в своем новом обращении заявил, что Украина предлагает вернуться на путь мира, но при этом добавил, что любой гражданин с боевым опытом будет полезен и призвал соотечественников присоединиться к ВСУ.

Он назвал происходящее новым «железным занавесом» и задача Украины, чтобы этот «занавес» не проходил по территории республики. Он призвал «вернуться на путь к миру», но не развил эту тему и не предложил конкретных действий по этому поводу.

Зеленский также обратился к россиянам и попросил их «потребовать закончить войну».

«Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту страны. Мы украинцы, находимся на своей земле, ваши военные начали войну в нашей стране», — призвал Зеленский

Он также обратился и к Европе — «лидерам свободного мира» — по его словам, если она не поможет Украине в этот час, «завтра война постучит в ее двери».

Ранее депутаты Рады коллективно призвали Зеленского «незамедлительно» начать переговоры с РФ, заявив, что «в этой бойне не будет победителей».