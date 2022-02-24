Захарова прокомментировала эвакуацию посольства Украины в Москве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что посольству Украины в РФ ничего не угрожало и не угрожает, дипломаты также в безопасности.

«Посольству Украины в России, как и дипломатам украинским и консульским учреждениям на территории Российской Федерации, ничего не угрожало и не угрожает. Но, видимо, это решение украинской стороны, тем более они говорили о разрыве дипотношений и так далее», — сказала она.

Захарова считает, что у Киева не было повода для отзыва своих сотрудников из консульства, однако власти Украины все же приняли такое решение.

При этом Захарова подчеркнула, что сотрудники российского ведомства на территории Украины неоднократно подвергались угрозам и атакам со стороны местных националистов.

Ранее стало известно, что МИД Украины эвакуировал своих сотрудников посольства в Москве.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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