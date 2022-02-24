Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Украинские хакеры собрали почти $600 тысяч «для ВСУ» 18:10
УЕФА выпустил официальное заявление в связи с событиями в Украине 18:06
Зеленский заявил о создании антипутинской коалиции 18:04
Латвия прекратила выдачу виз россиянам и отозвала своего посла 17:59
СБУ сжигает документы в центре Киева 17:52
Поклонская обратилась к русским и украинцам 17:50
Мостовой: почему все уверены в том, что «Бетис» пройдет... 17:50
Москва прокомментировала слова Зеленского о возможности вернуть ядерное оружие 17:47
Массовые автомобили Chevrolet впервые стали дороже 1 млн рублей 17:47
Джонсон считает, что Запад должен «изолировать» Путина 17:45

Захарова прокомментировала эвакуацию посольства Украины в Москве

Захарова: угрозы посольству Украины в РФ не было и нет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что посольству Украины в РФ ничего не угрожало и не угрожает, дипломаты также в безопасности.

«Посольству Украины в России, как и дипломатам украинским и консульским учреждениям на территории Российской Федерации, ничего не угрожало и не угрожает. Но, видимо, это решение украинской стороны, тем более они говорили о разрыве дипотношений и так далее», — сказала она.

Захарова считает, что у Киева не было повода для отзыва своих сотрудников из консульства, однако власти Украины все же приняли такое решение.

При этом Захарова подчеркнула, что сотрудники российского ведомства на территории Украины неоднократно подвергались угрозам и атакам со стороны местных националистов.

Ранее стало известно, что МИД Украины эвакуировал своих сотрудников посольства в Москве.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть