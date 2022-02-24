Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
УЕФА выпустил официальное заявление в связи с событиями в Украине 18:06
Зеленский заявил о создании антипутинской коалиции 18:04
Латвия прекратила выдачу виз россиянам и отозвала своего посла 17:59
Захарова прокомментировала эвакуацию посольства Украины в Москве 17:57
СБУ сжигает документы в центре Киева 17:52
Поклонская обратилась к русским и украинцам 17:50
Мостовой: почему все уверены в том, что «Бетис» пройдет... 17:50
Массовые автомобили Chevrolet впервые стали дороже 1 млн рублей 17:47
Джонсон считает, что Запад должен «изолировать» Путина 17:45
В Германии рассказали о плане действий на случай ограничения поставок... 17:38

Москва прокомментировала слова Зеленского о возможности вернуть ядерное оружие

Захарова: заявление Киева о возможности вернуть ядерное оружие «перевернуло историю»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Заявление властей Украины о возможности вернуть ядерное оружие перевернуло всю ситуацию. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Когда малоадекватные представители страны Украина заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю... Здорово было бы, если сейчас на тех натовских сборищах, которые проходят, об этом кто-то бы подумал», — подчеркнула представитель МИД России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен инициировать проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, предусматривавшего отказ страны от ядерного оружия. По словам президента, если саммит стран — участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то документ признают как недействительный. Речь в том числе о пунктах, утвержденных в 1994 году.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал эту идею крайне опасной, указывая на то, что в плане атомного оружия Украина имеет больше возможностей, чем Иран и Северная Корея.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что заявление Зеленского — «не пустая бравада», отмечая, что Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть