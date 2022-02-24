Москва прокомментировала слова Зеленского о возможности вернуть ядерное оружие

Заявление властей Украины о возможности вернуть ядерное оружие перевернуло всю ситуацию. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Когда малоадекватные представители страны Украина заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю... Здорово было бы, если сейчас на тех натовских сборищах, которые проходят, об этом кто-то бы подумал», — подчеркнула представитель МИД России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен инициировать проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, предусматривавшего отказ страны от ядерного оружия. По словам президента, если саммит стран — участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то документ признают как недействительный. Речь в том числе о пунктах, утвержденных в 1994 году.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал эту идею крайне опасной, указывая на то, что в плане атомного оружия Украина имеет больше возможностей, чем Иран и Северная Корея.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что заявление Зеленского — «не пустая бравада», отмечая, что Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.