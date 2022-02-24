Джонсон считает, что Запад должен «изолировать» Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что Запад обязан добиться изоляции президента России Владимира Путина. Его цитирует ТАСС.

Глава британского правительства также пообещал в координации с западными союзниками ввести масштабные санкции в отношении России. Он предупредил Шольца о «немыслимых последствиях» недостаточно жесткого ответа на российскую агрессию на Украине.

По словам Джонсона, Путин должен потерпеть поражение, а для этого западному миру будет необходимо изолировать его как политически, так и экономически».

Ранее Шольц сказал в специальном заявлении по событиям на Украине, что Евросоюз примет новые санкции в отношении РФ «уже сегодня».

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что санкции ЕС против России из-за военной операции в отношении Украины затронут военную, экономическую и энергетическую сферы.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины по поводу ситуации на Украине. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.