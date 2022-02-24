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Тихановская объявила себя представителем белорусского народа до следующих выборов

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Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своем Telegram-канале опубликовала заявление, в котором анонсировала создание переходного кабинета как национального органа власти.

«Я, Светлана Тихановская, на основании полномочий, данных мне белорусским народом в результате президентских выборов 2020 года, беру на себя ответственность с сегодняшнего дня защищать независимость и национальные интересы Республики Беларусь. Я буду представителем белорусского народа и гарантом его прав и свобод до новых выборов», — заявила она.

Тихановская также раскритиковала позицию действующего «нелигитимного» президента Александра Лукашенко в ситуации, которая развернулась на Украине.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Тихановская должна $15 тыс. госпредприятию.

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