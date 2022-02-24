Байден созвал заседание Совета национальной безопасности США

Президент США Джо Байден созвал в четверг утром заседание Совета национальной безопасности страны, чтобы обсудить последние события вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

CNN уточняет, что его обращение состоится в 20.00 мск.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва получила «развернутый, достаточно в хамской манере» отказ Вашингтона от переговоров еще до начала спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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