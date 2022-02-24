Кулеба обратился к союзникам и призвал их также разорвать дипотношения с Россией

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал стран-партнеров последовать примеру Киева и разорвать дипломатические отношения с РФ. Об этом дипломат написал в Twitter.

«Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Я призываю всех наших партнеров сделать то же самое. Этим конкретным шагом вы продемонстрируете, что поддерживаете Украину и категорически отвергаете самый вопиющий акт агрессии в Европе со времен Второй мировой войны», — написал Кулеба

Ранее Кулеба призвал ввести санкции против России и отключить ее от международной платежной системы SWIFT.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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